

*08:22JST 9/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23274.13、+184.18）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（27500.89、-632.42）

・ナスダック総合指数は下落（10847.69、-465.44）

・シカゴ日経225先物は下落（23030、大阪比-220）

・1ドル106円00-10銭

・SOX指数は下落（2108.61、-104.12）

・VIX指数は上昇（31.46、+0.71）

・原油先物は下落（36.76、-3.01）

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・マネーストック（8月）

・倒産件数（8月）

・工作機械受注（8月）

・中国消費者物価指数（8月）

・米JOLT求人件数（7月）

・北朝鮮の建国記念日《ST》