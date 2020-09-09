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記事提供元：フィスコ
*08:22JST 9/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23274.13、+184.18）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（27500.89、-632.42）
・ナスダック総合指数は下落（10847.69、-465.44）
・シカゴ日経225先物は下落（23030、大阪比-220）
・1ドル106円00-10銭
・SOX指数は下落（2108.61、-104.12）
・VIX指数は上昇（31.46、+0.71）
・原油先物は下落（36.76、-3.01）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白
留意事項
・マネーストック（8月）
・倒産件数（8月）
・工作機械受注（8月）
・中国消費者物価指数（8月）
・米JOLT求人件数（7月）
・北朝鮮の建国記念日《ST》
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