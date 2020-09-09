マーケット RSS

 

9/9の強弱材料

2020年9月9日 08:22

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:22JST 9/9
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23274.13、+184.18）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（27500.89、-632.42）
・ナスダック総合指数は下落（10847.69、-465.44）
・シカゴ日経225先物は下落（23030、大阪比-220）
・1ドル106円00-10銭
・SOX指数は下落（2108.61、-104.12）
・VIX指数は上昇（31.46、+0.71）
・原油先物は下落（36.76、-3.01）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白

留意事項
・マネーストック（8月）
・倒産件数（8月）
・工作機械受注（8月）
・中国消費者物価指数（8月）
・米JOLT求人件数（7月）
・北朝鮮の建国記念日《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. エプコ、クラウド型の顧客・需給管理システム「ENESAP」事業をソフトバンク子会社に譲渡へ
  2. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  3. 需要懸念で原油は一段安の可能性　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. NY原油：大幅続落で36.76ドル、欧米株安や需要減少予想などが嫌気される
  5. NY株式：NYダウ632ドル安、 米中関係悪化やハイテクが重し
  1. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  2. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる
  3. エプコ、クラウド型の顧客・需給管理システム「ENESAP」事業をソフトバンク子会社に譲渡へ
  4. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  5. 国内株式市場見通し：メジャーSQ控え日経平均は23000円台固めへ
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  3. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  4. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  5. 【ドル円・8月第2週】やはり反発、週明けから短期の節目【テクニカル分析】

広告

写真で見るニュース

  • SUBARU XV（画像：SUBARU発表資料より）
  • 安倍晋三首相。 2016年4月東京で。(c) 123rf
  • マイナーチェンジを受けたマツダ・フレアワゴン・タフスタイル（画像：マツダ発表資料より）
  • 「Honda e」（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

神宮前六丁目再開発ビルの完成イメージ（東急不動産発表資料より）

東京神宮前六丁目再開発、奇抜な外観のビル構想を発表　2022年度完成予定

フィリピンで発表されたカローラクロスのパンフレット（画像：筆者が個人的に入手）

タイに続き東南アジア各国で発売開始！カローラクロスの日本発売はあるのか

出前館の福岡エリアの公式アンバサダーにはHKT48が就任。（画像: 出前館の発表資料より）

活況を呈する宅食事業の現状と今後

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体