マーケット RSS

 

トレジャー・ファクトリーの月次売上高(8月)は全店・既存店とも3カ月続けて増加

2020年9月8日 19:37

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■全店は前年同月比4.8%増加し、既存店は同1.5%増加

　トレジャー・ファクトリー<3093>(東1)の8月の全店売上高は前年同月比4.8%増加し、3カ月続けて増加し、既存店は同1.5%増加し、同じく3カ月連続増加した。9月8日の取引終了後に発表した。8日の株価終値は795円(32)円高で、再び出直りを強める展開だった。

　発表によると、カテゴリー別では、在宅・巣ごもり需要や近場でのレジャー需要により、スポーツ・アウトドア用品、家具、生活家電、AV家電などが好調に推移した。また、ブランド品も引き続き好調だった。衣料は復調傾向にあるものの、高い気温が続いたことから、秋物の動きが鈍く、前年を下回ったとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】第２、第３のテレワーク関連株に注目、仮想デスクトップ・テレビ会議関連など（2020/02/03）
【株式評論家の視点】昭栄薬品はオレオケミカルの専門商社、自社株買い実施に光通信が保有（2020/01/09）
【株式評論家の視点】北の達人コーポは「刺す化粧品－ディープパッチシリーズ」が大ヒット、７００円割れが下値として意識（2020/01/16）
【ブロックチェーン・ＳＴＯ関連銘柄特集】新たな金融サービスの広がりに期待（2019/12/11）
【株式評論家の視点】プレナスは通期業績予想を据え置き、配当利回り３％（2020/01/18）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. エプコ、クラウド型の顧客・需給管理システム「ENESAP」事業をソフトバンク子会社に譲渡へ
  2. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  3. 需要懸念で原油は一段安の可能性　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. 相場展望9月7日号　9～10月は潮目の変化に要注意　米ハイテク株急落で、過熱不安が表面化
  5. ソフトバンクGが後場一段安、一時8%安まで下げ、日経平均を1銘柄で100円近く引き下げる
  1. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  2. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる
  3. エプコ、クラウド型の顧客・需給管理システム「ENESAP」事業をソフトバンク子会社に譲渡へ
  4. 相場展望9月2日号　米投資家バフェット氏『日本商社株買い』の一考察　FRB政策⇒インフレ⇒資源上昇⇒資源を扱う..
  5. 国内株式市場見通し：メジャーSQ控え日経平均は23000円台固めへ
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  3. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  4. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  5. 【ドル円・8月第2週】やはり反発、週明けから短期の節目【テクニカル分析】

広告

写真で見るニュース

  • SUBARU XV（画像：SUBARU発表資料より）
  • 安倍晋三首相。 2016年4月東京で。(c) 123rf
  • マイナーチェンジを受けたマツダ・フレアワゴン・タフスタイル（画像：マツダ発表資料より）
  • 「Honda e」（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

出前館の福岡エリアの公式アンバサダーにはHKT48が就任。（画像: 出前館の発表資料より）

活況を呈する宅食事業の現状と今後

相場展望9月7日号　9～10月は潮目の変化に要注意　米ハイテク株急落で、過熱不安が表面化

マイナポイント開始、自治体独自のポイント上乗せで住民サポートも

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体