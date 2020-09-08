トレジャー・ファクトリーの月次売上高(8月)は全店・既存店とも3カ月続けて増加

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■全店は前年同月比4.8%増加し、既存店は同1.5%増加
トレジャー・ファクトリー<3093>(東1)の8月の全店売上高は前年同月比4.8%増加し、3カ月続けて増加し、既存店は同1.5%増加し、同じく3カ月連続増加した。9月8日の取引終了後に発表した。8日の株価終値は795円(32)円高で、再び出直りを強める展開だった。
発表によると、カテゴリー別では、在宅・巣ごもり需要や近場でのレジャー需要により、スポーツ・アウトドア用品、家具、生活家電、AV家電などが好調に推移した。また、ブランド品も引き続き好調だった。衣料は復調傾向にあるものの、高い気温が続いたことから、秋物の動きが鈍く、前年を下回ったとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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