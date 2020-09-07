みらいワークス　大幅続伸し年初来高値更新、鳥取県と「副業兼業プロジェクト」推進／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:22JST <6563> みらいワークス 4315 +175
大幅続伸し年初来高値を更新。子会社で副業マッチングプラットフォームを展開するスキルシフト（東京都港区）が鳥取県と「とっとり副業兼業プロジェクト」を推進すると発表している。地域企業の経営課題解決が目的という。《US》
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