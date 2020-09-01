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今日の注目スケジュール：自動車販売台数、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2020年9月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(7月)　1.08倍　1.11倍
08:30　失業率(7月)　3.0％　2.8％
08:50　設備投資(4-6月)　-3.6％　0.1％
08:50　企業利益(4-6月)　-28.4％
08:50　企業売上高(4-6月)　-7.5％
09:30　製造業PMI(8月)　46.6
14:00　自動車販売台数(8月)　20.4％


＜海外＞
10:30　豪・経常収支(4-6月)　130億豪ドル　84億豪ドル
10:45　中・財新製造業PMI(8月)　52.5　52.8
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％0.25％
14:00　印・製造業PMI(8月)　46.0
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(8月)　6.4％　6.4％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　51.7　51.7
18:00　欧・ユーロ圏失業率(7月)　8.0％　7.8％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月)　0.8％　1.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月)　0.51％
21:00　ブ・GDP(4-6月)　-11.1％　-0.3％
23:00　米・ISM製造業景況指数(8月)　54.4　54.2
23:00　米・建設支出(7月)　1.1％　-0.7％


米・ブレイナードFRB理事がバーチャル討論会に参加

米・自動車販売(8月、2日までに)　1450万台　1452万台

韓・GDP(4-6月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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