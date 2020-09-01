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*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(7月) 1.08倍 1.11倍
08:30 失業率(7月) 3.0％ 2.8％
08:50 設備投資(4-6月) -3.6％ 0.1％
08:50 企業利益(4-6月) -28.4％
08:50 企業売上高(4-6月) -7.5％
09:30 製造業PMI(8月) 46.6
14:00 自動車販売台数(8月) 20.4％
＜海外＞
10:30 豪・経常収支(4-6月) 130億豪ドル 84億豪ドル
10:45 中・財新製造業PMI(8月) 52.5 52.8
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％0.25％
14:00 印・製造業PMI(8月) 46.0
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 6.4％ 6.4％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 51.7 51.7
18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 8.0％ 7.8％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 0.8％ 1.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月) 0.51％
21:00 ブ・GDP(4-6月) -11.1％ -0.3％
23:00 米・ISM製造業景況指数(8月) 54.4 54.2
23:00 米・建設支出(7月) 1.1％ -0.7％
米・ブレイナードFRB理事がバーチャル討論会に参加
米・自動車販売(8月、2日までに) 1450万台 1452万台
韓・GDP(4-6月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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