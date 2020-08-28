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東証業種別ランキング：情報通信業が下落率トップ

2020年8月28日 15:23

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記事提供元：フィスコ


*15:23JST 東証業種別ランキング：情報通信業が下落率トップ


情報通信業が下落率トップ。そのほか、小売業、電気機器、倉庫・運輸関連業、医薬品、その他製品などが下落した。一方で保険業が上昇率トップ。そのほか、銀行業、不動産業、陸運業、海運業などが上昇した。


1. 保険業 ／ 880.45 ／ 3.54
2. 銀行業 ／ 121. ／ 1.60
3. 不動産業 ／ 1,189.92 ／ 1.26
4. 陸運業 ／ 1,870.09 ／ 1.05
5. 海運業 ／ 208.47 ／ 0.87
6. 空運業 ／ 190.89 ／ 0.84
7. 繊維業 ／ 507.17 ／ 0.71
8. その他金融業 ／ 569.22 ／ 0.47
9. パルプ・紙 ／ 432.85 ／ 0.39
10. 金属製品 ／ 985.88 ／ 0.23
11. 輸送用機器 ／ 2,469.18 ／ 0.21
12. 鉄鋼 ／ 278.14 ／ 0.05
13. 電力・ガス業 ／ 359.81 ／ 0.05
14. 証券業 ／ 330.72 ／ -0.10
15. 建設業 ／ 1,018.94 ／ -0.16
16. 食料品 ／ 1,604. ／ -0.29
17. ゴム製品 ／ 2,458.84 ／ -0.33
18. 精密機器 ／ 8,207.69 ／ -0.38
19. ガラス・土石製品 ／ 917.24 ／ -0.41
20. 卸売業 ／ 1,410.35 ／ -0.41
21. 水産・農林業 ／ 456.34 ／ -0.48
22. 非鉄金属 ／ 777.29 ／ -0.49
23. 石油・石炭製品 ／ 885.57 ／ -0.50
24. 化学工業 ／ 1,926.99 ／ -0.55
25. 機械 ／ 1,847.79 ／ -0.85
26. 鉱業 ／ 192.02 ／ -0.96
27. サービス業 ／ 2,269.71 ／ -1.14
28. その他製品 ／ 3,302.8 ／ -1.40
29. 医薬品 ／ 3,320.52 ／ -1.53
30. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,610.24 ／ -1.66
31. 電気機器 ／ 2,571.76 ／ -1.67
32. 小売業 ／ 1,251.97 ／ -1.67
33. 情報・通信業 ／ 4,336.54 ／ -2.26《US》

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