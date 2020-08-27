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記事提供元：フィスコ
*13:09JST 【M&A速報：2020/08/27（1）】多摩川HD<6838>、JTOWER<4485>子会社のナビックと資本業務提携
■多摩川HD<6838>、JTOWER<4485>子会社でWi-Fiを活用した無線ブロードバンドアウトソーシングサービス提供のナビックと資本業務提携
■量子力学を使用した組み合わせ最適化向けアルゴリズム開発のJij、2億円の資金調達を実施
■aedam、ラビアンローゼから「ホテルアークリッシュ豊橋衣装室」、ウィンクルから「スウィートローゼスクラブ岡崎」事業を譲り受け
■東京ガス<9531>、富山県高岡市と千葉県市原市の木質バイオマス発電事業を取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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