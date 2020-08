Windows 95が25周年に「Helping Windows Start since 95」

あるAnonymous Coward 曰く、 Looking back at Windows throughout the years for the 25th anniversary of Windows 95(動画).



Windows95は英語版が1995年8月24日に発売されました。今年で25周年になります。

それを受け、YouTube に Windows Insider Program アカウントが記念動画を投稿しました。



スラド諸氏の中には日本発売日の11月23日に並んでインタヴューを受けた方もいるのではないでしょうか?

