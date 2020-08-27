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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中工業企業利益、米GDP改定値など

2020年8月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中工業企業利益、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　全産業活動指数(6月)　6.3％　-3.5％
15:00　工作機械受注(7月)　-31.1％


月例経済報告(8月)


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(7月)　11.5％
14:45　スイス・GDP(4-6月)　　-9.6％　-1.3％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(7月)　　9.2％
21:30　米・GDP改定値(4-6月)　　-32.5％　-32.9％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　110.6万件
21:30　加・経常収支(4-6月)　-117.8億加ドル　-111.0億加ドル
23:00　米・中古住宅販売成約指数(7月)　5.5％　16.6％


国際ゲーム見本市「ゲームズコム」(30日まで)

韓・中央銀行が政策金利発表

米・カンザスシティー連銀年次シンポジウム(28日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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