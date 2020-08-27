関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中工業企業利益、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 全産業活動指数(6月) 6.3％ -3.5％
15:00 工作機械受注(7月) -31.1％
月例経済報告(8月)
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(7月) 11.5％
14:45 スイス・GDP(4-6月) -9.6％ -1.3％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(7月) 9.2％
21:30 米・GDP改定値(4-6月) -32.5％ -32.9％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 110.6万件
21:30 加・経常収支(4-6月) -117.8億加ドル -111.0億加ドル
23:00 米・中古住宅販売成約指数(7月) 5.5％ 16.6％
国際ゲーム見本市「ゲームズコム」(30日まで)
韓・中央銀行が政策金利発表
米・カンザスシティー連銀年次シンポジウム(28日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 8/26の強弱材料 8/26 08:19
- 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、南ア消費者物価指数、米耐久財受注など 8/26 06:30
- 8/25の強弱材料 8/25 08:20
- 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、独IFO企業景況感指数、米消費者信頼感指数など 8/25 06:30
- 8/24の強弱材料 8/24 08:46
広告
広告
広告