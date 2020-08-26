

*16:17JST 東証業種別ランキング：繊維業が下落率トップ



繊維業が下落率トップ。そのほか、不動産業、食料品、非鉄金属、電力・ガス業、医薬品などが下落した。一方で海運業が上昇率トップ。そのほか、その他製品、鉱業、金属製品、倉庫・運輸関連業などが上昇した。

1. 海運業 ／ 209.72 ／ 1.50

2. その他製品 ／ 3,360.58 ／ 1.49

3. 鉱業 ／ 198.36 ／ 1.05

4. 金属製品 ／ 988.62 ／ 0.78

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,628.53 ／ 0.77

6. 情報・通信業 ／ 4,458.5 ／ 0.73

7. 石油・石炭製品 ／ 892.16 ／ 0.65

8. ガラス・土石製品 ／ 926.98 ／ 0.59

9. 保険業 ／ 871.27 ／ 0.56

10. 水産・農林業 ／ 459.32 ／ 0.22

11. 精密機器 ／ 8,217.64 ／ 0.18

12. 電気機器 ／ 2,617.51 ／ 0.16

13. 機械 ／ 1,864.3 ／ 0.07

14. 証券業 ／ 334.04 ／ -0.01

15. 化学工業 ／ 1,946.98 ／ -0.05

16. パルプ・紙 ／ 436.75 ／ -0.05

17. 銀行業 ／ 120.91 ／ -0.06

18. サービス業 ／ 2,281.9 ／ -0.09

19. その他金融業 ／ 572.19 ／ -0.10

20. 陸運業 ／ 1,879.77 ／ -0.12

21. ゴム製品 ／ 2,444.96 ／ -0.13

22. 輸送用機器 ／ 2,484.8 ／ -0.28

23. 卸売業 ／ 1,424.48 ／ -0.28

24. 鉄鋼 ／ 281.4 ／ -0.29

25. 小売業 ／ 1,279.05 ／ -0.54

26. 空運業 ／ 193.05 ／ -0.68

27. 建設業 ／ 1,031.98 ／ -0.72

28. 医薬品 ／ 3,391.52 ／ -0.73

29. 電力・ガス業 ／ 363.1 ／ -0.82

30. 非鉄金属 ／ 786.09 ／ -0.84

31. 食料品 ／ 1,608.39 ／ -0.85

32. 不動産業 ／ 1,200.14 ／ -0.88

33. 繊維業 ／ 506.22 ／ -1.07《US》