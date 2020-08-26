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今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、南ア消費者物価指数、米耐久財受注など

2020年8月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、南ア消費者物価指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(7月)　0.8％　0.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


CP買い入れオペ(日本銀行)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

ジャパンディスプレイが定時株主総会を開催


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(7月)　2.82億NZドル　4.26億NZドル
17:00　南ア・消費者物価指数(7月)　2.9％　2.2％
20:00　ブ・FGV建設コスト(8月)　　0.84％
21:30　米・耐久財受注(7月)　4.0％　7.6％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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