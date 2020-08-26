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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、南ア消費者物価指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(7月) 0.8％ 0.8％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
CP買い入れオペ(日本銀行)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
ジャパンディスプレイが定時株主総会を開催
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(7月) 2.82億NZドル 4.26億NZドル
17:00 南ア・消費者物価指数(7月) 2.9％ 2.2％
20:00 ブ・FGV建設コスト(8月) 0.84％
21:30 米・耐久財受注(7月) 4.0％ 7.6％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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