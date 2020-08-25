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記事提供元：フィスコ
*15:40JST クロス・マーケティンググループ---サードオフィスと共同開発したD2Cブランドのトータル支援サービスをローンチ
クロス・マーケティンググループ<3675>のグループ会社のクロス・コミュニケーションは21日、サードオフィスとD2C（Direct to consumer）ブランドのトータル支援サービス「D2C GROWTH PARTNER」の共同開発を行い、同サービスの提供を開始したことを発表。
両社は、D2Cブランドの成長までに必要な「マーケティング」「クリエーション」「ECサイト構築」「集客」「ブランディング」といった専門的なトータル支援で、顧客とのダイレクトなつながりや中間コストの削減など利点の多いD2C運営をサポートする。《ST》
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