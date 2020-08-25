セレスポが続伸、新型コロナ感染者数の減少を受け「リベンジ相場」の期待

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■スポーツイベントやフェスティバル関連事業を展開
セレスポ<9625>(JQS)は8月25日、2日続伸基調となり、6%高の721円(43円高)まで上げて出直りを強めている。
スポーツイベントやフェスティバルなど「年間13,000件以上のイベントをお手伝い」(同社HPより)するため、東京都の24日の新型コロナ感染者数が1カ月半ぶりに100人を下回ったことを受け、感染症の流行にピークアウト感が出てきたとの見方から「リベンジ相場」への期待が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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