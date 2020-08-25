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記事提供元：フィスコ
*12:49JST 【M&A速報：2020/08/25（1）】キリンHD、中国蒙牛乳業グループへの豪州飲料子会社の株式譲渡を中止
■キリンHD<2503>、中国蒙牛乳業グループへの豪州飲料子会社の株式譲渡を中止 豪州の外国投資審査委員会から承認得られず
■東邦HD<8129>、製薬企業のMR支援ベンチャーのエンタッチに追加出資
■伊藤忠商事<8001>、ファミリーマート<8028>へのTOB結果報道について「確定次第、本日速やかに公表する」
■東工大発ベンチャーでAIプロテオミクス研究開発のaiwell、大正製薬から資金調達を実施
■IDOM<7599>子会社でCaaS事業展開のIDOM CaaS Technology、資金調達を実施
■プライベートツアーサービス運営のotomo、JTBとせとうち観光活性化ファンドから資金調達を実施
■レドックスフロー電池用バナジウム電解液開発のLEシステム、INCJなどから総額7億円の資金調達を実施
■シンガポールのメトリカ・パートナーズ、ソフトバンク<9434>と韓国ネイバーによるLINE<3938>へのTOBに応じず
■バルテス<4442>、ソフト開発のRSRを買収
■ユニリタ<3800>、GPS機能搭載のスキー場情報アプリ「yukiyama」提供のユキヤマと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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