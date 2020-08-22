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記事提供元：フィスコ
*07:40JST NY金：もみ合い、米長期金利の動向を意識した値動きに
COMEX金12月限終値：1947.00 ↑0.50
21日のNY金先物12月限はもみ合い。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+0.50ドルの1オンス＝1947.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1916.60ドル−1963.10ドル。21日のアジア市場で1963.10ドルまで買われた後は上げ渋る展開となった。ニューヨーク市場の序盤で1916.60ドルまで反落したが、米長期金利は伸び悩んでおり、1954.80ドルまで戻した。その後は、主に1940ドル台で推移した。《MK》
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