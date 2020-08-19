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*15:30JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。そのほか、その他金融業、空運業、ゴム製品、陸運業などが上昇した。一方でパルプ・紙が下落率トップ。そのほか、精密機器、電気機器、機械、金属製品などが下落した。
1. 不動産業 ／ 1,197.62 ／ 1.95
2. その他金融業 ／ 570.97 ／ 1.61
3. 空運業 ／ 179.29 ／ 1.39
4. ゴム製品 ／ 2,445.25 ／ 1.21
5. 陸運業 ／ 1,848.87 ／ 1.05
6. 鉄鋼 ／ 273.14 ／ 1.03
7. 情報・通信業 ／ 4,418.31 ／ 0.98
8. 証券業 ／ 330.08 ／ 0.81
9. 小売業 ／ 1,274.43 ／ 0.68
10. 保険業 ／ 848.3 ／ 0.63
11. その他製品 ／ 3,210.25 ／ 0.59
12. サービス業 ／ 2,266.86 ／ 0.53
13. 海運業 ／ 206.12 ／ 0.45
14. 建設業 ／ 1,014.22 ／ 0.26
15. 電力・ガス業 ／ 364.89 ／ 0.22
16. 医薬品 ／ 3,415.2 ／ 0.20
17. 輸送用機器 ／ 2,483.82 ／ 0.17
18. 食料品 ／ 1,625.06 ／ 0.17
19. 鉱業 ／ 193.94 ／ 0.15
20. 非鉄金属 ／ 786.58 ／ 0.14
21. 卸売業 ／ 1,409.5 ／ 0.12
22. 銀行業 ／ 118.75 ／ 0.04
23. 繊維業 ／ 499.68 ／ -0.08
24. 化学工業 ／ 1,918.79 ／ -0.11
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,597.59 ／ -0.17
26. ガラス・土石製品 ／ 912.93 ／ -0.18
27. 水産・農林業 ／ 461.66 ／ -0.20
28. 石油・石炭製品 ／ 890.55 ／ -0.28
29. 金属製品 ／ 967.92 ／ -0.39
30. 機械 ／ 1,831.93 ／ -0.67
31. 電気機器 ／ 2,633.81 ／ -0.71
32. 精密機器 ／ 8,272.04 ／ -0.77
33. パルプ・紙 ／ 431.17 ／ -0.80《US》
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