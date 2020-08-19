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Vデザイン　急落、新株予約権発行で11億円調達と／新興市場スナップショット

2020年8月19日 14:38

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記事提供元：フィスコ


*14:38JST <3960> Vデザイン 3020 -190
急落。第三者割当で新株予約権3833個（潜在株式数38万3300株）を発行すると開示している。割当日は9月3日。調達資金の約11.3億円は、M&Aや資本業務提携などに充当する。発行済株式総数（18日時点で153万4600株）の10％を超える部分の行使を制限する行使条件が付されているが、全権利行使後の希薄化は24.98％に相当し、潜在的な希薄化が懸念されているようだ。《US》

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