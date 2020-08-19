Vデザイン　急落、新株予約権発行で11億円調達と／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:38JST <3960> Vデザイン 3020 -190
急落。第三者割当で新株予約権3833個（潜在株式数38万3300株）を発行すると開示している。割当日は9月3日。調達資金の約11.3億円は、M&Aや資本業務提携などに充当する。発行済株式総数（18日時点で153万4600株）の10％を超える部分の行使を制限する行使条件が付されているが、全権利行使後の希薄化は24.98％に相当し、潜在的な希薄化が懸念されているようだ。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- 国際計測 大幅反発、第1四半期は営業黒字に転換／新興市場スナップショット 8/19 13:23
- 出前館 急伸し年初来高値、「ウーバーイーツへの買収提案」報道を材料視／新興市場スナップショット 8/19 13:19
- アルバイトタイ 一時ストップ高、タイミーと業務提携、単発バイトのマッチング支援へ／新興市場スナップショット 8/19 13:14
- ＪＭＤＣ 大幅に5日続伸、医薬情報ネットの全株取得、製薬企業向けの学会情報データベースなど展開／新興市場スナップショット 8/19 10:56
- テラ 大幅に続伸、新規がん抗原ペプチドの特許が欧州と香港で成立／新興市場スナップショット 8/19 09:45
広告
広告
広告