

*17:07JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ



鉱業が下落率トップ。そのほか、空運業、鉄鋼、保険業、銀行業、非鉄金属などが下落した。一方でその他製品が上昇率トップ。そのほか、小売業、食料品、建設業、サービス業などは上昇した。

1. その他製品 ／ 3,191.31 ／ 1.48

2. 小売業 ／ 1,265.84 ／ 0.86

3. 食料品 ／ 1,622.29 ／ 0.76

4. 建設業 ／ 1,011.56 ／ 0.64

5. サービス業 ／ 2,254.92 ／ 0.64

6. 化学工業 ／ 1,920.98 ／ 0.55

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,600.31 ／ 0.40

8. パルプ・紙 ／ 434.66 ／ 0.35

9. 情報・通信業 ／ 4,375.53 ／ 0.34

10. 卸売業 ／ 1,407.82 ／ 0.34

11. 陸運業 ／ 1,829.68 ／ 0.30

12. 水産・農林業 ／ 462.59 ／ 0.22

13. 繊維業 ／ 500.06 ／ 0.18

14. 医薬品 ／ 3,408.41 ／ 0.13

15. 精密機器 ／ 8,336.36 ／ 0.10

16. 金属製品 ／ 971.71 ／ 0.06

17. 機械 ／ 1,844.28 ／ 0.04

18. 海運業 ／ 205.2 ／ -0.03

19. その他金融業 ／ 561.91 ／ -0.14

20. 電力・ガス業 ／ 364.08 ／ -0.22

21. ガラス・土石製品 ／ 914.54 ／ -0.22

22. 不動産業 ／ 1,174.76 ／ -0.25

23. 電気機器 ／ 2,652.76 ／ -0.42

24. 証券業 ／ 327.42 ／ -0.48

25. 輸送用機器 ／ 2,479.53 ／ -0.51

26. 石油・石炭製品 ／ 893.02 ／ -0.55

27. ゴム製品 ／ 2,415.96 ／ -0.69

28. 非鉄金属 ／ 785.45 ／ -0.73

29. 銀行業 ／ 118.7 ／ -0.97

30. 保険業 ／ 842.97 ／ -1.03

31. 鉄鋼 ／ 270.35 ／ -1.05

32. 空運業 ／ 176.83 ／ -1.74

33. 鉱業 ／ 193.65 ／ -2.60《US》