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*17:07JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか、空運業、鉄鋼、保険業、銀行業、非鉄金属などが下落した。一方でその他製品が上昇率トップ。そのほか、小売業、食料品、建設業、サービス業などは上昇した。
1. その他製品 ／ 3,191.31 ／ 1.48
2. 小売業 ／ 1,265.84 ／ 0.86
3. 食料品 ／ 1,622.29 ／ 0.76
4. 建設業 ／ 1,011.56 ／ 0.64
5. サービス業 ／ 2,254.92 ／ 0.64
6. 化学工業 ／ 1,920.98 ／ 0.55
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,600.31 ／ 0.40
8. パルプ・紙 ／ 434.66 ／ 0.35
9. 情報・通信業 ／ 4,375.53 ／ 0.34
10. 卸売業 ／ 1,407.82 ／ 0.34
11. 陸運業 ／ 1,829.68 ／ 0.30
12. 水産・農林業 ／ 462.59 ／ 0.22
13. 繊維業 ／ 500.06 ／ 0.18
14. 医薬品 ／ 3,408.41 ／ 0.13
15. 精密機器 ／ 8,336.36 ／ 0.10
16. 金属製品 ／ 971.71 ／ 0.06
17. 機械 ／ 1,844.28 ／ 0.04
18. 海運業 ／ 205.2 ／ -0.03
19. その他金融業 ／ 561.91 ／ -0.14
20. 電力・ガス業 ／ 364.08 ／ -0.22
21. ガラス・土石製品 ／ 914.54 ／ -0.22
22. 不動産業 ／ 1,174.76 ／ -0.25
23. 電気機器 ／ 2,652.76 ／ -0.42
24. 証券業 ／ 327.42 ／ -0.48
25. 輸送用機器 ／ 2,479.53 ／ -0.51
26. 石油・石炭製品 ／ 893.02 ／ -0.55
27. ゴム製品 ／ 2,415.96 ／ -0.69
28. 非鉄金属 ／ 785.45 ／ -0.73
29. 銀行業 ／ 118.7 ／ -0.97
30. 保険業 ／ 842.97 ／ -1.03
31. 鉄鋼 ／ 270.35 ／ -1.05
32. 空運業 ／ 176.83 ／ -1.74
33. 鉱業 ／ 193.65 ／ -2.60《US》
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