*15:18JST ピアズ---ポストコロナ時代の「働き方革新」をにらみ、One go One wayを子会社化

ピアズ<7066>は18日、同日開催の取締役会において、One go One wayを子会社化することを決議したと発表した。

One go One wayは「あなたと共に突き進む、あなたの決めた道を」の理念の下、2018年に設立され、携帯販売代理店が抱える課題に対して独自のノウハウ、仕組みを提供するワンストップコンサルティングサービスの会社。同社とは協力会社の関係にある。また、子供向けプログラミング教育のイベント運営支援や、訪日外国人向けの携帯アプリによるオンライン同時通訳オペレーター事業の支援など、時代の変化に一早く適応した「変化適応力」事業を行っており、ピアズと高い親和性がある。

これまでの協力会社であったOne go One wayの子会社化により、顧客へのさらなる有効的かつ効率的なサービス提供を実現し、ポストコロナ時代の「働き方革新」への取り組みを一層強力に推進する。《ST》