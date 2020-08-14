

*17:53JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は151円62銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付151円72銭 高値151円74銭 安値151円60銭 引け151円62銭

売買高総計25426枚

2年 415回 -0.125％

5年 144回 -0.075％

10年 359回 0.045％

20年 173回 0.430％

債券先物9月限は、151円72銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、その後も来週の30年債入札を控えて売りが強まり、151円74銭から151円60銭まで下落した。流動性供給入札の結果は無難との見方からやや買いがみられた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は0.69％、30年債は1.40％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は-0.42％、英国債は0.24％、オーストラリア10年債は0.93％、NZ10年債は0.65％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・4-6月期GDP改定値（前年比予想：-15.0％、速報値：-15.0％）

・18:00 ユーロ圏・6月貿易収支（5月：+94億ユーロ）

・21:30 米・7月小売売上高（前月比予想：+2.1％、6月：+7.5％）

・21:30 米・4-6月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：+1.5％、1-3月期：-0.9％）

・22:15 米・7月鉱工業生産（前月比予想：+3.0％、6月：+5.4％）

・22:15 米・7月設備稼働率（予想：70.3％、6月：68.6％）

・23:00 米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：72.0、7月：72.5）

・23:00 米・6月企業在庫（前月比予想：-1.1％、5月：-2.3％）

・23:00 カプラン米ダラス連銀総裁質疑応答《KK》