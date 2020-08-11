

*16:02JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ



不動産業が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、銀行業、空運業、輸送用機器、陸運業、建設業などが上昇した。一方で情報・通信業、その他製品の2業種は軟調となった。

1. 不動産業 ／ 1,195.84 ／ 7.32

2. 鉄鋼 ／ 272.37 ／ 5.28

3. 銀行業 ／ 118.49 ／ 4.75

4. 空運業 ／ 179.24 ／ 4.55

5. 輸送用機器 ／ 2,474.78 ／ 4.51

6. 陸運業 ／ 1,806.91 ／ 4.42

7. 建設業 ／ 999.4 ／ 4.08

8. 非鉄金属 ／ 802.92 ／ 4.07

9. ゴム製品 ／ 2,397.03 ／ 4.05

10. 金属製品 ／ 953.17 ／ 3.88

11. ガラス・土石製品 ／ 903.65 ／ 3.82

12. 保険業 ／ 833.15 ／ 3.61

13. 繊維業 ／ 499.57 ／ 3.61

14. 機械 ／ 1,803.81 ／ 3.57

15. 証券業 ／ 326.13 ／ 3.51

16. 鉱業 ／ 201.39 ／ 3.47

17. 医薬品 ／ 3,366.48 ／ 3.05

18. 石油・石炭製品 ／ 865.44 ／ 3.00

19. 卸売業 ／ 1,385.2 ／ 2.78

20. その他金融業 ／ 557.02 ／ 2.70

21. 電力・ガス業 ／ 357.38 ／ 2.64

22. 水産・農林業 ／ 455.51 ／ 2.57

23. サービス業 ／ 2,210.91 ／ 2.49

24. 電気機器 ／ 2,601.21 ／ 2.31

25. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,558.63 ／ 2.26

26. 化学工業 ／ 1,883.58 ／ 1.85

27. 海運業 ／ 204.66 ／ 1.78

28. 小売業 ／ 1,234.58 ／ 1.65

29. パルプ・紙 ／ 430.23 ／ 1.37

30. 食料品 ／ 1,584.38 ／ 1.22

31. 精密機器 ／ 8,034.12 ／ 0.68

32. その他製品 ／ 3,076.88 ／ -0.18

33. 情報・通信業 ／ 4,298.56 ／ -0.71《US》