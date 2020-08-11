マーケット RSS

 

東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ

2020年8月11日 16:02

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:02JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ


不動産業が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、銀行業、空運業、輸送用機器、陸運業、建設業などが上昇した。一方で情報・通信業、その他製品の2業種は軟調となった。

1. 不動産業 ／ 1,195.84 ／ 7.32
2. 鉄鋼 ／ 272.37 ／ 5.28
3. 銀行業 ／ 118.49 ／ 4.75
4. 空運業 ／ 179.24 ／ 4.55
5. 輸送用機器 ／ 2,474.78 ／ 4.51
6. 陸運業 ／ 1,806.91 ／ 4.42
7. 建設業 ／ 999.4 ／ 4.08
8. 非鉄金属 ／ 802.92 ／ 4.07
9. ゴム製品 ／ 2,397.03 ／ 4.05
10. 金属製品 ／ 953.17 ／ 3.88
11. ガラス・土石製品 ／ 903.65 ／ 3.82
12. 保険業 ／ 833.15 ／ 3.61
13. 繊維業 ／ 499.57 ／ 3.61
14. 機械 ／ 1,803.81 ／ 3.57
15. 証券業 ／ 326.13 ／ 3.51
16. 鉱業 ／ 201.39 ／ 3.47
17. 医薬品 ／ 3,366.48 ／ 3.05
18. 石油・石炭製品 ／ 865.44 ／ 3.00
19. 卸売業 ／ 1,385.2 ／ 2.78
20. その他金融業 ／ 557.02 ／ 2.70
21. 電力・ガス業 ／ 357.38 ／ 2.64
22. 水産・農林業 ／ 455.51 ／ 2.57
23. サービス業 ／ 2,210.91 ／ 2.49
24. 電気機器 ／ 2,601.21 ／ 2.31
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,558.63 ／ 2.26
26. 化学工業 ／ 1,883.58 ／ 1.85
27. 海運業 ／ 204.66 ／ 1.78
28. 小売業 ／ 1,234.58 ／ 1.65
29. パルプ・紙 ／ 430.23 ／ 1.37
30. 食料品 ／ 1,584.38 ／ 1.22
31. 精密機器 ／ 8,034.12 ／ 0.68
32. その他製品 ／ 3,076.88 ／ -0.18
33. 情報・通信業 ／ 4,298.56 ／ -0.71《US》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  2. 勝ち組に学ぶトレンドフォローと損切りの重要性　後編
  3. 初心者こそポイント投資がおすすめ　ポイント投資で購入できる資産とは
  4. NY株式：NYダウ357ドル高、景気循環株がけん引
  5. 米国株見通し：伸び悩みか、追加コロナ支援を好感も米中対立が重石
  1. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  2. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  3. NY原油：続伸で42.19ドル、中東情勢の悪化を警戒して一時43ドル台に上昇
  4. 勝ち組に学ぶトレンドフォローと損切りの重要性　前編
  5. アンジェス　新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチンの大量生産に向けてKaneka Eurogentecが参画
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目
  4. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  5. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • 一般的な平面駐車場　©sawahajime
  • マイナーチェンジを受けたトヨタ・RAV4（画像：トヨタ自動車発表資料より）
  • キャデラック・リリック（画像：ゼネラル・モーターズ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ジャンプスタートのイメージ。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性

トヨタ・RAV4 PHV（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

本格的オフローダーにはトヨタ・RAV4-HV、日産・キックスe-powerなど電動車が有利

(c) 123rf

【腹の底からの実力は?】日本企業トヨタ　カルロス・ゴーン日産　グローバル企業ホンダ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体