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*16:02JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、銀行業、空運業、輸送用機器、陸運業、建設業などが上昇した。一方で情報・通信業、その他製品の2業種は軟調となった。
1. 不動産業 ／ 1,195.84 ／ 7.32
2. 鉄鋼 ／ 272.37 ／ 5.28
3. 銀行業 ／ 118.49 ／ 4.75
4. 空運業 ／ 179.24 ／ 4.55
5. 輸送用機器 ／ 2,474.78 ／ 4.51
6. 陸運業 ／ 1,806.91 ／ 4.42
7. 建設業 ／ 999.4 ／ 4.08
8. 非鉄金属 ／ 802.92 ／ 4.07
9. ゴム製品 ／ 2,397.03 ／ 4.05
10. 金属製品 ／ 953.17 ／ 3.88
11. ガラス・土石製品 ／ 903.65 ／ 3.82
12. 保険業 ／ 833.15 ／ 3.61
13. 繊維業 ／ 499.57 ／ 3.61
14. 機械 ／ 1,803.81 ／ 3.57
15. 証券業 ／ 326.13 ／ 3.51
16. 鉱業 ／ 201.39 ／ 3.47
17. 医薬品 ／ 3,366.48 ／ 3.05
18. 石油・石炭製品 ／ 865.44 ／ 3.00
19. 卸売業 ／ 1,385.2 ／ 2.78
20. その他金融業 ／ 557.02 ／ 2.70
21. 電力・ガス業 ／ 357.38 ／ 2.64
22. 水産・農林業 ／ 455.51 ／ 2.57
23. サービス業 ／ 2,210.91 ／ 2.49
24. 電気機器 ／ 2,601.21 ／ 2.31
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,558.63 ／ 2.26
26. 化学工業 ／ 1,883.58 ／ 1.85
27. 海運業 ／ 204.66 ／ 1.78
28. 小売業 ／ 1,234.58 ／ 1.65
29. パルプ・紙 ／ 430.23 ／ 1.37
30. 食料品 ／ 1,584.38 ／ 1.22
31. 精密機器 ／ 8,034.12 ／ 0.68
32. その他製品 ／ 3,076.88 ／ -0.18
33. 情報・通信業 ／ 4,298.56 ／ -0.71《US》
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