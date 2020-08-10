関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米JOLT求人件数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(山の日)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(7月) 2.6％ 2.5％
10:30 中・生産者物価指数(7月) -2.5％ -3.0％
14:45 スイス・失業率(7月) 3.4％ 3.3％
16:00 トルコ・失業率(5月) 12.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月7日まで1カ月間) 0.49％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(8月) 1.18％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・JOLT求人件数(6月) 539.7万件
27:00 ブ・貿易収支(週次)(8月9日まで1カ月間) 17.97億ドル
中・資金調達総額(7月、15日までに) 1兆8720億元 3兆4342億元
中・マネーサプライ(7月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(7月、15日までに) 1兆2150億元 1兆8110億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 8/7の強弱材料 8/ 7 08:29
- 今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など 8/ 7 06:30
- 8/6の強弱材料 8/ 6 08:30
- 今日の注目スケジュール：独製造業受注、英中銀が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など 8/ 6 06:30
- 8/5の強弱材料 8/ 5 08:21
広告
広告
広告