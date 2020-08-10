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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米JOLT求人件数など

2020年8月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米JOLT求人件数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(山の日)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(7月)　2.6％　2.5％
10:30　中・生産者物価指数(7月)　-2.5％　-3.0％
14:45　スイス・失業率(7月)　3.4％　3.3％
16:00　トルコ・失業率(5月)　12.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月7日まで1カ月間)　0.49％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(8月)　1.18％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　米・JOLT求人件数(6月)　539.7万件
27:00　ブ・貿易収支(週次)(8月9日まで1カ月間)　17.97億ドル


中・資金調達総額(7月、15日までに)　1兆8720億元　3兆4342億元

中・マネーサプライ(7月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(7月、15日までに)　1兆2150億元　1兆8110億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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