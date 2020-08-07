

*17:42JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は152円29銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付152円31銭 高値152円33銭 安値152円25銭 引け152円29銭

売買高総計13231枚

2年 415回 -0.125％

5年 144回 -0.110％

10年 359回 0.005％

20年 173回 0.380％

債券先物9月限は、152円31銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買い先行で始まったが、日本の国債買い入れオペ据え置きでいったん売られたか、152円25銭まで下げた。その後、日経平均株価や米株先物の軟調推移、米10年債利回りの低下を受けて買いが再燃し、152円33銭まで上げた。現物債の取引では、10年債と20年債が買われ、2年債と5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.11％、10年債は0.52％、30年債は1.18％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.11％、オーストラリア10年債は0.82％、NZ10年債は0.75％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・7月非農業部門雇用者数（予想：+148.0万人、6月：+480.0万人）

・21:30 米・7月失業率（予想：10.6％、6月：11.1％）

・21:30 米・7月平均時給（前年比予想：+4.2％、6月：+5.0％）

・21:30 カナダ・7月失業率（予想：11.1％、6月：12.3％）

・21:30 カナダ・7月雇用者数増減（予想：+39.0万人、6月：+95.29万人）

・23:00 米・6月卸売在庫改定値（前月比予想：-2.0％、速報値：-2.0％）

・04:00 米・6月消費者信用残高（予想：+100.0億ドル、5月：-182.8億ドル）《KK》