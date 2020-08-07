テノ．　一時ストップ高、20年12月期営業利益を上方修正／新興市場スナップショット



*13:51JST <7037> テノ． 817 +92

一時ストップ高。20年12月期の営業利益を従来予想の4.71億円から6.01億円（前期実績4.85億円）に上方修正している。公的保育事業の補助金収入に加え、登園自粛要請による変動費の減少や保守的に見積もっていた新規開設関連費用が想定よりも抑制され、利益が押し上げられる見通し。第2四半期累計営業利益は前年同期比43.6％増の3.49億円で着地している。《US》