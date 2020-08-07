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記事提供元：フィスコ
*12:45JST 【M&A速報：2020/08/07（1）】デジタルコンサルティング事業のモンスター・ラボ、約42億円を資金調達
■デジタルコンサルティング事業のモンスター・ラボ、日本郵政キャピタルなどから総額約42億円の資金調達を実施
■JDI<6740>、短期借入金返済期限の延長でINCJと合意
■住友商事<8053>、イスラエルに設立したCVCを通じて新たな水素製造技術開発の同国H2Pro社に出資
■巴コーポレーション<1921>、中期経営計画を発表
■ビジネスデータ分析などのThe ROOM4D、シリーズAでフジ・スタートアップ・ベンチャーズと大塚商会<4768>から資金調達を実施
■ピクセルカンパニーズ<2743>、統合型リゾート開発会社TTLリゾーツとの資本業務提携に関する要約を発表
■乾汽船<9308>、アルファレオHDが東京地裁に提起した監査役解任請求訴訟の訴状を受領
■エア・ウォーター<4088>、グループの地域事業会社8社を3社に統合
■マネーフォワードシンカ、スタートアップ支援のStartPointと業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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