メルカリ　大幅高で年初来高値、20年6月期の営業損失193.08億円、赤字拡大も会社予想より良好／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:33JST <4385> メルカリ 4990 +330
年初来高値。20年6月期の営業損益を193.08億円の赤字（前期実績121.49億円の赤字）と発表している。売上高は前期比47.6％増の762.75億円に伸びたものの、広告宣伝費や人件費の増加などが響き、赤字幅が拡大した。ただ、投資抑制やコスト削減で会社予想（250.00億-230.00億円の赤字）より良好な結果となった。通期予想は非開示だが、米国事業やメルペイ事業を積極的に推進していく方針。《HH》
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