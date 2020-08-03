マーケット RSS

 

【株式市場】日経平均は後場も上値を追い終盤504円高まで上げ大幅に反発

2020年8月3日 15:47

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

◆日経平均は2万2195円38銭(485円38銭高)、TOPIXは1522.64ポイント(26.58ポイント高)、出来高概算(東証1部)は13億2265万株

　8月3日(月)後場の東京株式市場は、日経平均が435円高で始まり、ジリ高基調を続けた。前場上げた自動車株や海運株などが小休止の一方、昼過ぎに四半期決算を発表したエーザイ<4523>(東1)が値動きを強めて水準を上げ、30日に発表した日立製作所<6501>(東1)は一段ジリ高。日経平均は13時半過ぎに前場の高値を超え、14時半過ぎには504円59銭高(2万2214円59銭)まで上げ、大引けも大幅高のまま7日ぶりに反発した。

　後場は、きょう四半期決算を発表予定のキッコーマン<2801>(東1)が終盤に再び上げ基調となり、DNAチップ研究所<2397>(東2)は疾病診断プログラムが厚労省から承認との発表を受け大引けまでストップ高買い気配で推移。AppBank<6177>(東マ)は「TikTok(ティックトック)」が禁止された場合に有望とかで朝方ストップ高をつけたまま大引けまで買い気配。イマジニア<4644>(JQS)は31日発表の四半期決算が材料視され一段とジリ高。

　3日新規上場のモダリス<4883>(東マ)は13時40分に初値2520円(公開価格の2.1倍)をつけ、高値は2829円、終値は2230円だった。

　東証1部の出来高概算は13億2265万株(前引けは6億8758万株)、売買代金は2兆3748億円(同1兆2003億円)。1部上場2173銘柄のうち、値上がり銘柄数は1736(前引けは1626)銘柄、値下がり銘柄数は398(同491)銘柄。

　また、東証33業種別指数は32業種(前引けは30業種)が値上がりし、値上がり率上位の業種は、海運、水産・農林、サービス、ガラス・土石、電力・ガス、保険、その他金融、不動産、医薬品、鉄鋼、銀行、などとなった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】第２、第３のテレワーク関連株に注目、仮想デスクトップ・テレビ会議関連など（2020/02/03）
【株式評論家の視点】昭栄薬品はオレオケミカルの専門商社、自社株買い実施に光通信が保有（2020/01/09）
【株式評論家の視点】北の達人コーポは「刺す化粧品－ディープパッチシリーズ」が大ヒット、７００円割れが下値として意識（2020/01/16）
【ブロックチェーン・ＳＴＯ関連銘柄特集】新たな金融サービスの広がりに期待（2019/12/11）
【株式評論家の視点】プレナスは通期業績予想を据え置き、配当利回り３％（2020/01/18）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 国内株式市場見通し：日経平均は下値模索の展開か（訂正）
  2. 【ドル円・7月第5週】「想定通りの反発」次をどう見るか?【テクニカル分析】
  3. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　前編
  4. 相場展望8月3日号　米国の中国に対する『怒り』を具現化した『香港自治法』　ドル決済禁止付きで日本等の金融機関に..
  5. 上昇、急落後の反動で雲上限など意識／日経225・本日の想定レンジ
  1. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  2. 国内株式市場見通し：日経平均は下値模索の展開か（訂正）
  3. 【ドル円・7月第5週】「想定通りの反発」次をどう見るか?【テクニカル分析】
  4. ファナックが未定としていた通期の連結業績予想を発表し経常利益は477億円(前期比53.6%減)の見込みに
  5. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　前編
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目
  4. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発
  5. 相場展望7月13日号　日経平均は売り圧力が弱まり、8月上旬までは堅調か　8月は売りの特異月のため、8月中旬以降..

広告

写真で見るニュース

  • 複合商業施設の完成イメージ（J.フロントリテイリング発表資料より）
  • 2019年4月に発売された「ジェロ」の特別仕様車「FINAL EDITION」。（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • ホンダ N-BOX用サテライトビューカメラ取付イメージ（画像：ワントップ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望8月3日号　米国の中国に対する『怒り』を具現化した『香港自治法』　ドル決済禁止付きで日本等の金融機関にも罰則適用

【ドル円・7月第5週】「想定通りの反発」次をどう見るか?【テクニカル分析】

新型コロナ関連の破たん374件に　7月は月間80件　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体