プロパティDBK　ストップ高買い気配、第1四半期営業利益は大幅増益、NRIと不動産投資顧問業務のDXに向け協業／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:36JST <4389> プロパティDBK 1537カ -
ストップ高買い気配。野村総合研究所（NRI）<4307>と不動産投資顧問業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進に向けたサービスを共同で提供することで合意したと発表している。業務の見える化と標準化コンサルティングなどを行う予定。併せて発表した、21年3月期第1四半期決算は、ソリューションサービスが好調だったことから営業利益が1.07億円（前年同期実績0.08億円）で着地。《US》
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