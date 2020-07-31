ツクルバ　ストップ高買い気配、丸井グループと資本業務提携／新興市場スナップショット



*13:23JST <2978> ツクルバ 900カ -

ストップ高買い気配。丸井グループ<8252>と資本業務提携に関する基本契約書を締結すると発表している。丸井グループを割当先として無担保転換社債型新株予約権付社債14個（潜在株式数58万3333株）を発行する。調達資金の約7億円は技術チームの採用拡大による採用費や人件費などに充てる。また、新規事業の第1弾として両社が共同でプロデュースするリノベーション賃貸マンションブランドを展開する予定。《US》