

*17:29JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は152円36銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付152円38銭 高値152円42銭 安値152円35銭 引け152円36銭

売買高総計12956枚

2年 414回 -0.135％

5年 144回 -0.120％

10年 359回 0.015％

20年 173回 0.385％

債券先物9月限は、152円38銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円42銭まで上げた。その後、円高、株安、格付け会社フィッチによる日本格付け見通し引き下げに反応はなく、持ち高調整的な売りになったとみられ、152円35銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は0.58％、30年債は1.23％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.10％、オーストラリア10年債は0.87％、NZ10年債は0.80％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・6月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.5％、5月：-1.2％）

・23:00 米・6月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+15.0％、5月：+44.3％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見《KK》