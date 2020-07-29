記事提供元：フィスコ
*10:25JST 神戸物産---全国の子ども食堂への食の共同支援
神戸物産<3038>は22日、NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえがサポートする全国の子ども食堂へ食品を寄贈することを発表。はごろもフーズ<2831>、ネスレ日本、エフピコ<7947>と共同で支援する。
神戸物産は、レトルトカレー18,000食、果汁100％ゼリー飲料14,400食、業務用ふりかけ200袋を提供。はごろもフーズは、ミニふりかけかつお、ミニふりかけたまごを各20,000袋、ネスレ日本はスティックラテ・ミルクココア等、エフピコは、お弁当容器を提供する。《ST》
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