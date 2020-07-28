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USEN-NEXT HOLDNGS　ワークマネジメントツールAsanaの取り扱いを開始

2020年7月28日 17:28

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記事提供元：フィスコ


*17:28JST USEN-NEXT HOLDNGS---ワークマネジメントツールAsanaの取り扱いを開始
ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418>は27日、子会社USEN Smart WorksがAsana Japan とパートナーシップを組み、ワークマネジメントツールAsanaの取り扱いを開始したと発表。Asanaは、どこからでもチームの仕事をコーディネートできるワークマネジメントツール。

新型コロナウイルスの流行による影響もあり、多くの企業においてテレワークを導入するなど、働き方の変化や経営の見直しが行われている。テレワーク環境において、組織やチームで行う業務の可視化や、プロジェクトの管理など、遠隔にシフトすることにより課題を感じている顧客も多くいるという。そういった課題を解決するべく、Asanaの取り扱いを開始するに至った。《ST》

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