マーケット RSS

 

TOKAIホールディングス　大学・研究機関向け学術情報ネットワークにIBM Cloud接続サービスを提供

2020年7月28日 16:39

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:39JST TOKAIホールディングス---大学・研究機関向け学術情報ネットワークにIBM Cloud接続サービスを提供
TOKAIホールディングス<3167>は28日、同社の子会社のTOKAIコミュニケーションズが、大学・研究機関向け学術情報ネットワークSINET（Science Information NETwork）を利用する大学・研究機関等向けに、SINETを経由して日本アイ・ビー・エムのパブリッククラウドである「IBM Cloud」へ接続するサービスを開始すると発表した。《ST》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 世界を席巻してきたGAFAMとBATX、そして今後の主要テーマ　後編
  2. 相場展望7月27日号　米企業関係者が自社株式売却⇒相場天井接近を示唆か　米中の総領事館閉鎖要求は、国交断行寸前..
  3. 新型コロナが無嗅覚症を生むメカニズム　米ハーバード大が突き止める
  4. ヘッドフォンメーカーKoss、特許侵害でAppleを訴える
  5. 転職するならTOEICは何点必要? 社会人が目指すべきTOEICスコアとは
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 将棋・藤井棋聖の勝負マスク製造会社が祭り柄マスクを発売
  3. 子供の教育費はいくら必要? 備える方法とは
  4. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  5. 金価格上昇中、貴金属投資の方法と特徴
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (1)
  3. 「トヨタ・ヤリスクロス」と「日産・キックス」で見える企業としての実力差
  4. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (2)
  5. 乃木坂46　中田花奈の卒業に感じた違和感とは

広告