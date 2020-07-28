

*16:39JST TOKAIホールディングス---大学・研究機関向け学術情報ネットワークにIBM Cloud接続サービスを提供

TOKAIホールディングス<3167>は28日、同社の子会社のTOKAIコミュニケーションズが、大学・研究機関向け学術情報ネットワークSINET（Science Information NETwork）を利用する大学・研究機関等向けに、SINETを経由して日本アイ・ビー・エムのパブリッククラウドである「IBM Cloud」へ接続するサービスを開始すると発表した。《ST》