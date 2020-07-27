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ＣＡＩＣＡ　ＣＡＩＣＡテクノロジーズ、Web会議サービス「V-CUBE ミーティング」を提供開始

2020年7月27日 11:58

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記事提供元：フィスコ


*11:58JST ＣＡＩＣＡ---ＣＡＩＣＡテクノロジーズ、Web会議サービス「V-CUBE ミーティング」を提供開始
ＣＡＩＣＡ<2315>は22日、子会社のＣＡＩＣＡテクノロジーズが、テレワーク総合ソリューションサービスのメニューを拡充し、ブイキューブ<3681>が提供するWeb会議サービス「V-CUBE ミーティング」の提供を開始したことを発表。

「V-CUBE ミーティング」は、Web会議サービスで、PCやモバイルなど様々な環境で使⽤でき、HD対応の映像と高い接続性があるクラウド型Web会議サービス。ASP/SaaS情報開⽰制度に認定されセキュリティが高い。同社の「テレワーク・クイックサービス」と「V-CUBE ミーティング」を組み合わせることで、安全なテレワーク環境とWebミーティング環境が、スピーディーかつワンストップで提供可能となる。《ST》

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