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豊商事が高値更新、「金」国際価格の9年ぶり高値など好感される

2020年7月22日 11:45

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「金」先物の取り扱い割合が高いとされる

　豊商事<8747>(JQS)は7月22日の前場、1076円(57円高)まで上げて株式分割など調整後の2010年以来の高値をほぼ20日ぶりに更新した。「金」先物の取り扱い割合が高いとされ、米国21日の金先物市場で指標銘柄が2011年9月以来、約9年ぶりに高値を更新したと伝えられ、材料視されたようだ。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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