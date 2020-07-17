

*22:15JST 米6月住宅着工件数は3月来の高水準、ドル買い再燃



米商務省が発表した6月住宅着工件数は前月比＋17.3％の118.6万戸と3月来で最高となった。予想119万戸を小幅下回った。住宅建設許可件数は前月比＋2.1％の124.1万戸と3月来で最高。2カ月連続で増加したものの予想129.0万戸を下回った。

米6月住宅着工件数の増加でドル買いが再燃。ドル・円は107円20銭から107円28銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1430ドルから1.1417ドルへ軟化した。

【経済指標】

・米・6月住宅着工件数：118.6万戸（予想：119万戸、5月：101.1万戸←97.4万戸）

・米・6月住宅建設許可件数：124.1万戸（予想：129.0万戸、5月：121.6万戸←122.0

万戸）《KY》