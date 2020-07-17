記事提供元：フィスコ
*14:38JST サイオス---連結子会社の会社分割および特別利益の計上を発表
サイオス<3744>の連結子会社キーポート・ソリューションズは14日、社会公共アウトソーシングサービス事業をヒロケイに会社分割により継承すると発表。
吸収分割契約締結日は2020年7月14日で、効力発生日は同年9月1日を予定している。キーポート・ソリューションズは、当該会社分割の対価として、ヒロケイより金1.42億円の交付を受ける予定。また、サイオスは、当該会社分割により、2020年12月期第３四半期において、特別利益1.25億円を計上する予定。《ST》
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