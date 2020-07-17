

*11:47JST ＣＡＩＣＡ---ブロックチェーン開発パートナー「Plasm Grit Partners」に認定

ＣＡＩＣＡ<2315>は16日、Stake Technologiesが企図するブロックチェーン開発パートナー「Plasm Grit Partners」の第一期メンバーに認定されたことを発表。

同プロジェクトは、Stake TechnologiesがPlasm Network上でのシステム構築に関して、迅速かつ包括的なサポートを提供するもの。ブロックチェーン領域における開発実績を持つ企業と共にパブリックブロックチェーンPlasm Networkのビジネス適用と社会実装を進めていく。Plasm Networkは、PlasmaなどのLayer2ソリューションを実装可能で、トランザクションの高速処理を実現。特に決済、IoT、ゲームなどでの使用に適している。

同社は、今後もブロックチェーン技術を基盤とした暗号資産ビジネスへの取り組みを加速させていく。《ST》