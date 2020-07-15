

*17:52JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は152円15銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付152円10銭 高値152円16銭 安値152円04銭 引け152円15銭

売買高総計15411枚

2年 414回 -0.145％

5年 144回 -0.105％

10年 359回 0.020％

20年 172回 0.420％

債券先物9月限は、152円10銭で取引を開始。前日のNY市場での米株高・長期金利強め推移を受けて売りが先行し、152円04銭まで下げた。その後、日銀は金融政策決定会合で金融政策の現状維持と新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラムの継続を決定し、反応は限定的だったが、黒田日銀総裁の会見を控えるなかで買い戻しの動きが優勢になったとみられ、152円16銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は0.62％、30年債は1.31％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.15％、オーストラリア10年債は0.86％、NZ10年債は0.93％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・7月NY連銀製造業景気指数（予想：10.0、6月：-0.2）

・21:30 米・6月輸入物価指数（前月比予想：+1.0％、5月：+1.0％）

・22:15 米・6月鉱工業生産（前月比予想：+4.3％、5月：+1.4％）

・22:15 米・6月設備稼働率（予想：67.8％、5月：64.8％）

・23:00 カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）

・01:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁オンライン討論会参加

・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)《KK》