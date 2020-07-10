記事提供元：フィスコ
*16:38JST 【M&A速報：2020/07/10（2）】関西電力、米国テキサス州陸上風力発電事業に参画
■関西電力<9503>、米国テキサス州陸上風力発電事業に参画 権益48.5％を取得
■テクノスジャパン<3666>、クラウド関連サービス等展開の子会社アックを吸収合併
■電算システム<3630>、情報セキュリティ製品の輸入販売を手がけるピーエスアイの持株会社ACAS2を買収
■守谷商会<1798>、子会社トヨタホームしなのの全保有株式をトヨタホーム子会社のトヨタウッドユーホームに譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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