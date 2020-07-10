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出来高変化率ランキング（9時台）～SHIFT、ボルテージなどがランクイン

2020年7月10日 10:23

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記事提供元：フィスコ


*10:23JST 出来高変化率ランキング（9時台）～SHIFT、ボルテージなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月10日　09:47　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3639>* ボルテージ　　　　 1924200 　244160　 688.09% -1.79%
<4763>* クリーク&リバ　　　496000 　73960　 570.63% 18.69%
<2303>* ドーン　　　　　　　406100 　82900　 389.87% 12.27%
<3697>* SHIFT　　　　　493300 　133660　 269.07% 14.35%
<3858>* ユビキタスAI　　　253600 　74040　 242.52% 6.04%
<8028>* ファミマ　　　　　　5178500 　1644920　 214.82% 8.03%
<3966>* ユーザベース　　　　276600 　110520　 150.27% -6.31%
<2695>* くら寿司　　　　　　265500 　112040　 136.97% -7.48%
<8163>* SRSHD　　　　　225000 　100720　 123.39% -2.98%
<4931>* 新日本製薬　　　　　151800 　68220　 122.52% 8.24%
<4766>* ピーエイ　　　　　　1647500 　754780　 118.28% 4.97%
<6432>* 竹内製作　　　　　　361000 　177480　 103.4% 1.58%
<8200>* リンガハット　　　　263800 　132240　 99.49% -0.67%
<8074>* ユアサ商　　　　　　56700 　29360　 93.12% -0.27%
<3020>* アプライド　　　　　133000 　70900　 87.59% -7.02%
<1542>* 純銀信託　　　　　　27928 　15116.8　 84.75% 1.41%
<7818>* トランザクショ　　　121300 　75300　 61.09% 5.56%
<5943>* ノーリツ　　　　　　62400 　40860　 52.72% 0.23%
<9900>* サガミHD　　　　　125400 　86640　 44.74% -3.58%
<9716>* 乃村工　　　　　　　290700 　201660　 44.15% -7%
<3178>* チムニー　　　　　　109700 　76360　 43.66% -3.17%
<3154>* メディアスHD　　　25000 　18460　 35.43% -0.23%
<6535>* アイモバイル　　　　157000 　116440　 34.83% 10.78%
<8511>* 日証金　　　　　　　150300 　117200　 28.24% -2.2%
<7046>* TDSE　　　　　　14000 　11020　 27.04% -1.43%
<6463>* TPR　　　　　　　53300 　42180　 26.36% 6.3%
<6986>* 双葉電　　　　　　　89400 　71420　 25.18% 3.92%
<9983>* ファーストリテ　　　752900 　625740　 20.32% -2.53%
<4442>* バルテス　　　　　　107500 　93840　 14.56% 9.63%
<2222>* 寿スピリッツ　　　　178100 　156260　 13.98% -3.4%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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