*10:23JST 出来高変化率ランキング（9時台）～SHIFT、ボルテージなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月10日 09:47 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3639>* ボルテージ 1924200 244160 688.09% -1.79%
<4763>* クリーク&リバ 496000 73960 570.63% 18.69%
<2303>* ドーン 406100 82900 389.87% 12.27%
<3697>* SHIFT 493300 133660 269.07% 14.35%
<3858>* ユビキタスAI 253600 74040 242.52% 6.04%
<8028>* ファミマ 5178500 1644920 214.82% 8.03%
<3966>* ユーザベース 276600 110520 150.27% -6.31%
<2695>* くら寿司 265500 112040 136.97% -7.48%
<8163>* SRSHD 225000 100720 123.39% -2.98%
<4931>* 新日本製薬 151800 68220 122.52% 8.24%
<4766>* ピーエイ 1647500 754780 118.28% 4.97%
<6432>* 竹内製作 361000 177480 103.4% 1.58%
<8200>* リンガハット 263800 132240 99.49% -0.67%
<8074>* ユアサ商 56700 29360 93.12% -0.27%
<3020>* アプライド 133000 70900 87.59% -7.02%
<1542>* 純銀信託 27928 15116.8 84.75% 1.41%
<7818>* トランザクショ 121300 75300 61.09% 5.56%
<5943>* ノーリツ 62400 40860 52.72% 0.23%
<9900>* サガミHD 125400 86640 44.74% -3.58%
<9716>* 乃村工 290700 201660 44.15% -7%
<3178>* チムニー 109700 76360 43.66% -3.17%
<3154>* メディアスHD 25000 18460 35.43% -0.23%
<6535>* アイモバイル 157000 116440 34.83% 10.78%
<8511>* 日証金 150300 117200 28.24% -2.2%
<7046>* TDSE 14000 11020 27.04% -1.43%
<6463>* TPR 53300 42180 26.36% 6.3%
<6986>* 双葉電 89400 71420 25.18% 3.92%
<9983>* ファーストリテ 752900 625740 20.32% -2.53%
<4442>* バルテス 107500 93840 14.56% 9.63%
<2222>* 寿スピリッツ 178100 156260 13.98% -3.4%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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