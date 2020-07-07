ティアックは筆頭株主の異動が材料視されストップ高

■1位株主にエボファンド(EVO FUND、所在地ケイマン諸島)

ティアック<6803>(東1)は7月7日、急伸し、9時50分過ぎにストップ高の180円(50円高)をつけた。

6日、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動を発表し、2020年6月25日現在で、それまで1位株主で議決権所有割合54.65%だったグローバルアコースティックパートナーズエルエルシーの所有割合がゼロになり、すでに同54.65%所有していたエボファンド(EVO FUND、所在地ケイマン諸島、Richard Chisholm:リチャード・チゾム代表)が1位株主になったとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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