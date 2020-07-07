記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、豪中銀が政策金利発表、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(5月) -1.0％ -0.7％
08:30 実質賃金総額(5月) -0.9％ -0.8％
08:30 家計支出(5月) -11.9％ -11.1％
08:50 外貨準備高(6月) 1兆3782億ドル
14:00 景気先行CI指数(5月) 79.3 77.7
14:00 景気一致指数(5月) 74.6 80.1
15:00 コール市場残高(6月、日本銀行)
Branding Engineerが東証マザーズに新規上場(公開価格:490円)
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
15:00 独・鉱工業生産指数(5月) 8.0％ -17.9％
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 2.00％
23:00 米・JOLT求人件数(5月) 480.0万件 504.6万件
中・外貨準備高(6月) 3兆1120億ドル 3兆1016億9千万ドル
米・サンフランシスコ連銀総裁とリッチモンド連銀総裁がオンライン討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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