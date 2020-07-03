記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(6月) 42.3
09:30 総合PMI(6月) 37.9
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・小売売上高(5月) 16.3％ -17.7％
10:45 中・財新サービス業PMI(6月) 53.3 55.0
10:45 中・財新総合PMI(6月) 54.5
14:00 印・サービス業PMI(6月) 12.6
14:00 印・総合PMI(6月) 14.8
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(6月) 47.5
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月) 47.3 47.3
22:00 ブ・サービス業PMI(6月) 27.6
22:00 ブ・総合PMI(6月) 28.1
米・株式市場は休場(独立記念日の振替休日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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