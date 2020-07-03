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今日の注目スケジュール：豪小売売上高、中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど

2020年7月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(6月)　42.3
09:30　総合PMI(6月)　　37.9
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(5月)　16.3％　-17.7％
10:45　中・財新サービス業PMI(6月)　53.3　55.0
10:45　中・財新総合PMI(6月)　　54.5
14:00　印・サービス業PMI(6月)　　12.6
14:00　印・総合PMI(6月)　　14.8
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(6月)　　47.5
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月)　47.3　47.3
22:00　ブ・サービス業PMI(6月)　　27.6
22:00　ブ・総合PMI(6月)　　28.1


米・株式市場は休場(独立記念日の振替休日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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