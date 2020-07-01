テクノホライゾ　大幅に7日ぶり反発、GIGAスクール構想に向け電子黒板の新モデル発売／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:29JST <6629> テクノホライゾ 895 +43
大幅に7日ぶり反発。連結子会社のエルモ（名古屋市）が電子黒板「xSync Board 2020年度モデル」を7月上旬から発売すると発表している。学校や教育機関を対象とするGIGAスクール構想に向けた新モデルもラインナップに加えた。端末の映像を電子黒板へ無線で映し出せるほか、OfficeファイルやPDFファイルを閲覧できるアプリケーションやプログラミング学習アプリなどを搭載しているという。《HH》
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