IT・サイエンス RSS

 

大手企業によるFacebookなどSNSへの広告出稿停止が相次ぐ

2020年7月1日 08:40

小

中

大

印刷

記事提供元：スラド

headless 曰く、　スターバックスは6月28日、すべてのソーシャルメディアプラットフォームへの広告出稿を当面取りやめると発表した(Starbucks Storiesの記事GeekWireの記事The Vergeの記事)。

Facebookにヘイトスピーチから利益を上げないよう求めるStop Hate for ProfitキャンペーンにアウトドアブランドのThe North Faceが賛同し、6月19日にFacebookおよび傘下のプラットフォームへの広告出稿取りやめを発表したのをはじめとして、広告出稿を取りやめるメジャーブランドは10日ほどで大幅に増加している(Mashableの記事The Guardianの記事Ars Technicaの記事)。

マーク・ザッカーバーグ氏はFacebookにおけるヘイトコンテンツ対策を進めると6月26日に表明したものの、同日にはユニリーバが米国でのFacebook/Instagram/Twitterへの広告出稿を年末まで取りやめ、米ホンダがFacebook/Instagramへの広告出稿を7月中取りやめると発表するなど、流れは止まらなかった。The Coca-Cola Companyはすべてのソーシャルメディアプラットフォームへの広告出稿を全世界で少なくとも30日停止すると6月27日に発表した。

スターバックスは広告出稿の停止期間について、ヘイトスピーチの拡散を防ぐための対策をメディアパートナーや市民権団体とともに内部で議論する間、と説明している。

　スラドのコメントを読む | ITセクション | YRO | Twitter | 政治 | Facebook | 広告 | SNS

　関連ストーリー：
トランプ大統領のツイートが再び非表示にされる。攻撃的だとして 2020年06月29日
Facebook、初めてトランプ陣営の広告を削除 2020年06月23日
Facebookの従業員、ザッカーバーグCEOのトランプ発言容認に反発 2020年06月05日
トランプ大統領、検閲を行うSNSはユーザーの発言内容への責任も負うとする大統領令に署名 2020年05月29日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードTwitterFacebookInstagramマーク・ザッカーバーグ

スポンサードリンク

SNS、ソーシャルサービスの最新ニュース

RSS

もっと見る

» SNS、ソーシャルサービスの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 月はなぜ非対称性なのか? 東工大らが謎を説明する新説発表
  2. 「あつ森」の綺麗な海で泳げるように！ 7月3日に無料アップデート
  3. Windows 10 バージョン2004、更新インストールを延期するオプションの削除が話題に
  4. 楽天モバイル、Rakuten Miniで暫定的に技適マーク画像を配布
  5. 火星でヘリコプターを飛ばす瞬間が近づいている
  1. 熊本大、細胞の老化を防ぐ酵素を発見
  2. ドン・キホーテ販売の公道走行可能という電動キックボード、販売停止に
  3. 月はなぜ非対称性なのか? 東工大らが謎を説明する新説発表
  4. 下水試料から新型コロナウイルスを検出　国内初　山梨大と北大
  5. 楽天証券、AIチャット「AI Manager」導入　有人対応とも併用
  1. 生命誕生の鍵を握る恒星の風　アルマ望遠鏡がアンタレスの大気詳細を明かす
  2. 理研など、新型コロナの飛沫感染シミュレーション結果を動画で公開
  3. 新型コロナウイルスの変異は遅い　米ジョンズホプキンス大の研究
  4. ラジオを聞くと頭が良くなる、脳科学者がMRI解析から証明　右脳の成長も
  5. 銀河に潜む大宇宙の驚異の規則性　カンザス州立大学の研究

広告

写真で見るニュース

  • 日産・キックス（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • ぺんてるが販売している「マークシートセット」（画像: ぺんてるの発表資料より）
  • 画像はイメージです。(c) 123rf
  • 車内で抗菌するイメージ。（画像: ジェックの発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • ディモルフォスをスキャンするHERAのイメージ (c) ESA
  • 恒星に非常に近い位置にあると想定される木星型惑星のイメージ。(c) 　NASA/JPL-Caltech
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

サムネイル（図1）

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (35)

パナソニック ホームズサブリース「ケアリンクシステム」のスキームイメージ。（画像: パナソニック ホームズの発表資料より）

パナソニックホームズ、業界初のサブリースによる障害者福祉施設建設

月の海に密集するKREEP物質 （c） Laneuville, M. et al （2013） Journal of Geophysical Research: Planets.

月はなぜ非対称性なのか? 東工大らが謎を説明する新説発表

広告

科学・テクノロジーの人気書籍 （ Amazon.co.jp ）

  1. 文系でもよくわかる　世界の仕組みを物理学で知る
  2. 地球に住めなくなる日: 「気候崩壊」の避けられない真実
  3. 【Amazon.co.jp 限定】トイ・レコードメーカー　増量版 (大人の科学マガジンシリーズ)
  4. 死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発 (角川文庫)
  5. 【Amazon.co.jp 限定】 Excel 最強の教科書[完全版]――すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 (特典: 厳選ショートカットキー データ3種)