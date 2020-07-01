*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 貸出先別貸出金 法人(5月) 5.06％
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(4-6月) -31 -8
09:30 製造業PMI(6月) 37.8
14:00 自動車販売台数(6月) -40.2％
14:00 消費者態度指数(6月) 28.7 24.0
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(6月) 50.6 50.7
14:00 印・製造業PMI(6月) 30.8
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(6月) 6.4％ 6.3％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(6月) 46.9 46.9
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月) 0.09％
21:00 ブ・PPI製造業(5月) -0.05％
21:15 米・ADP全米雇用報告(6月) 300万人 -276万人
22:00 ブ・製造業PMI(6月) 38.3
23:00 米・ISM製造業景況指数(6月) 49.0 43.1
23:00 米・建設支出(5月) 1.0％ -2.9％
27:00 ブ・貿易収支(6月) 45.48億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月9-10日分)
米・シカゴ連銀総裁がオンラインフォーラム開催
欧・ドイツが欧州連合(欧)議長国に就任
米・メキシコ・カナダ協定(USMCA)発効
露・憲法改正問う国民投票
香港・株式市場は祝日のため休場(香港返還記念日)
米・自動車販売(6月、2日までに) 1300万台 1221万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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