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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数など

2020年7月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　貸出先別貸出金　法人(5月)　5.06％
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(4-6月)　-31　-8
09:30　製造業PMI(6月)　　37.8
14:00　自動車販売台数(6月)　　-40.2％
14:00　消費者態度指数(6月)　28.7　24.0


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(6月)　50.6　50.7
14:00　印・製造業PMI(6月)　　30.8
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(6月)　6.4％　6.3％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(6月)　46.9　46.9
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月)　　0.09％
21:00　ブ・PPI製造業(5月)　　-0.05％
21:15　米・ADP全米雇用報告(6月)　300万人　-276万人
22:00　ブ・製造業PMI(6月)　　38.3
23:00　米・ISM製造業景況指数(6月)　49.0　43.1
23:00　米・建設支出(5月)　1.0％　-2.9％
27:00　ブ・貿易収支(6月)　　45.48億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月9-10日分)

米・シカゴ連銀総裁がオンラインフォーラム開催

欧・ドイツが欧州連合(欧)議長国に就任

米・メキシコ・カナダ協定(USMCA)発効

露・憲法改正問う国民投票

香港・株式市場は祝日のため休場(香港返還記念日)

米・自動車販売(6月、2日までに)　1300万台　1221万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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