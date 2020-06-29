

*08:33JST 6/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22512.08、+252.29）

・1ドル107円10-20銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（25015.55、-730.05）

・ナスダック総合指数は下落（9757.22、-259.78）

・シカゴ日経225先物は下落（22245、大阪比-175）

・SOX指数は下落（1921.92、-39.13）

・VIX指数は上昇（34.73、+2.51）

・米原油先物は下落（38.49、-0.23）

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・小売売上高（5月）

・百貨店スーパー売上高（5月）

・国債買いオペ

・6月中間期の権利落ち

・日産自など株主総会

・エブレンが新規上場

・独消費者物価指数（6月）

・ユーロ圏景況感指数（6月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

・米中古住宅販売成約指数（5月）

・コロンビア市場は休場《ST》