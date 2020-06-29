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6/29の強弱材料

2020年6月29日 08:33

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記事提供元：フィスコ


*08:33JST 6/29
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22512.08、+252.29）
・1ドル107円10-20銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・NYダウは下落（25015.55、-730.05）
・ナスダック総合指数は下落（9757.22、-259.78）
・シカゴ日経225先物は下落（22245、大阪比-175）
・SOX指数は下落（1921.92、-39.13）
・VIX指数は上昇（34.73、+2.51）
・米原油先物は下落（38.49、-0.23）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化

留意事項
・小売売上高（5月）
・百貨店スーパー売上高（5月）
・国債買いオペ
・6月中間期の権利落ち
・日産自など株主総会
・エブレンが新規上場
・独消費者物価指数（6月）
・ユーロ圏景況感指数（6月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）
・米中古住宅販売成約指数（5月）
・コロンビア市場は休場《ST》

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