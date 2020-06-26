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出来高変化率ランキング（10時台）～SAMURAI、リバーエレテクなどがランクイン

2020年6月26日 10:58

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記事提供元：フィスコ


*10:58JST 出来高変化率ランキング（10時台）～SAMURAI、リバーエレテクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月26日　10:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6955> FDK　　　　　　 5032400 　198180　 2439.31% 1.29%
<3358> ワイエスフード　　　819500 　61480　 1232.95% 19.23%
<3975> AOITYOHD　　1513800 　194280　 679.18% -1.69%
<4596> 窪田製薬　　　　　　10401800 　1926580　 439.91% 6.11%
<4875> メディシノバ　　　　571400 　126060　 353.28% 8.86%
<3196> ホットランド　　　　633600 　145220　 336.3% -1.38%
<7038> フロンティアM　　　168900 　42580　 296.67% -3.46%
<3085> アークランド　　　　502800 　150540　 234% -1.97%
<4563> アンジェス　　　　　22285100 　7365340　 202.57% 6.96%
<8165> 千趣会　　　　　　　711000 　235540　 201.86% 0%
<5959> 岡部　　　　　　　　516200 　174720　 195.44% 0.74%
<9612> ラックランド　　　　163700 　55920　 192.74% -1.04%
<4430> 東海ソフト　　　　　403000 　137920　 192.2% -2.5%
<3960> バリューデザイン　　36500 　13620　 167.99% -6.14%
<3950> ザ・パック　　　　　134000 　50260　 166.61% 2.1%
<3028> アルペン　　　　　　327500 　126060　 159.8% 0.34%
<4764>* SAMURAI　　　9061900 　3491300　 159.56% 28.75%
<6840> AKIBA　　　　　62800 　24620　 155.08% 6.54%
<8179> ロイヤルHD　　　　389200 　161780　 140.57% -1.62%
<4985> アース製薬　　　　　186800 　77740　 140.29% 1.33%
<2170> LINK&M　　　　1211200 　544860　 122.3% -5.61%
<4599> ステムリム　　　　　583000 　269780　 116.1% 1.55%
<5946> 長府製　　　　　　　38400 　18160　 111.45% 3.55%
<6278> ユニオンツール　　　44100 　22200　 98.65% 0.26%
<3299> ムゲンエステト　　　214400 　108720　 97.2% -0.19%
<6666>* リバーエレテク　　　558000 　294660　 89.37% 8.35%
<4699>* ウチダエスコ　　　　90000 　47580　 89.16% 6.1%
<5218>* オハラ　　　　　　　253100 　140220　 80.5% -0.97%
<4288> アズジェント　　　　57800 　32280　 79.06% -1.64%
<7177>* GMOHD　　　　　791300 　467260　 69.35% 5.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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