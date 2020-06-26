*10:58JST 出来高変化率ランキング（10時台）～SAMURAI、リバーエレテクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月26日 10:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6955> FDK 5032400 198180 2439.31% 1.29%
<3358> ワイエスフード 819500 61480 1232.95% 19.23%
<3975> AOITYOHD 1513800 194280 679.18% -1.69%
<4596> 窪田製薬 10401800 1926580 439.91% 6.11%
<4875> メディシノバ 571400 126060 353.28% 8.86%
<3196> ホットランド 633600 145220 336.3% -1.38%
<7038> フロンティアM 168900 42580 296.67% -3.46%
<3085> アークランド 502800 150540 234% -1.97%
<4563> アンジェス 22285100 7365340 202.57% 6.96%
<8165> 千趣会 711000 235540 201.86% 0%
<5959> 岡部 516200 174720 195.44% 0.74%
<9612> ラックランド 163700 55920 192.74% -1.04%
<4430> 東海ソフト 403000 137920 192.2% -2.5%
<3960> バリューデザイン 36500 13620 167.99% -6.14%
<3950> ザ・パック 134000 50260 166.61% 2.1%
<3028> アルペン 327500 126060 159.8% 0.34%
<4764>* SAMURAI 9061900 3491300 159.56% 28.75%
<6840> AKIBA 62800 24620 155.08% 6.54%
<8179> ロイヤルHD 389200 161780 140.57% -1.62%
<4985> アース製薬 186800 77740 140.29% 1.33%
<2170> LINK&M 1211200 544860 122.3% -5.61%
<4599> ステムリム 583000 269780 116.1% 1.55%
<5946> 長府製 38400 18160 111.45% 3.55%
<6278> ユニオンツール 44100 22200 98.65% 0.26%
<3299> ムゲンエステト 214400 108720 97.2% -0.19%
<6666>* リバーエレテク 558000 294660 89.37% 8.35%
<4699>* ウチダエスコ 90000 47580 89.16% 6.1%
<5218>* オハラ 253100 140220 80.5% -0.97%
<4288> アズジェント 57800 32280 79.06% -1.64%
<7177>* GMOHD 791300 467260 69.35% 5.85%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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