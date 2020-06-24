静岡県掛川市、一太郎の使用を止めWordに統一へ

記事提供元：スラド
静岡県掛川市がワープロソフト「一太郎」の使用を止め、ワープロソフトをWordへと統一するという（Togetterまとめ）。
一太郎は日本語の入力や処理に強みがあるとされており、今年2月には最新版の「一太郎2020」が発売されている（INTERNET Watch）。
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