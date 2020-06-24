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静岡県掛川市、一太郎の使用を止めWordに統一へ

2020年6月24日 20:36

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記事提供元：スラド

　静岡県掛川市がワープロソフト「一太郎」の使用を止め、ワープロソフトをWordへと統一するという（Togetterまとめ）。

　一太郎は日本語の入力や処理に強みがあるとされており、今年2月には最新版の「一太郎2020」が発売されている（INTERNET Watch）。

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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