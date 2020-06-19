ロングライフなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <1573> ;Ｈ株ベア;2400%;240;4.94;7620;-80 <9731> ;白洋舎;1253%;23800;0.01;2896;5 <5819> ;カナレ電気;426%;17900;0.14;1867;-1 <8179> ;ロイヤルHD;302%;318300;0.07;1977;10 <5261> ;リソルHD;267%;2400;0.98;3450;30 <1398> ;SMAM;214%;150;0.19;1732;-9 <1680> ;上場MSコク;206%;1090;4.97;2459;7 <4355> ;ロングライフ;197%;5700;1.62;324;4 <4245> ;ダイキアクシス;195%;27100;2.31;826;0 <3082> ;きちりHD;189%;23100;0.17;635;15 <8089> ;ナイス;185%;15200;1.36;825;2 <3193> ;鳥貴族;184%;441800;0.50;1612;34 <3484> ;テンポイノベ;183%;114300;0.80;707;24 <3091> ;ブロンコＢ;180%;71200;0.07;2585;21 <9672> ;都競馬;176%;84000;1.10;3710;45 <3085> ;アークランド;162%;257000;0.09;1996;25 <1551> ;JSQ20;159%;940;0.89;4415;20 <8165> ;千趣会;146%;352500;0.39;393;7 <2226> ;湖池屋;143%;1000;0.67;4690;10 <3028> ;アルペン;140%;198200;0.02;1798;1
[コメント]
ロングライフは残高は少ないが、信用倍率は１倍台での推移が続いている。株価は安値期日が続くため、買い方優位の需給状況が継続。《FA》
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